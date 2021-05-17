Morgan Stanley'den Fed tahmini: Türk ekonomisi için felaket senaryosu

Uluslarararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası ile ilgili tahminlerini açıkladı. Morgan Stanley tarafından hazırlanan rapora göre FED varlık alımlarını azaltma sinyalini Eylül'de verirken 2022'nin Mart ayında ise varlık alımlarını azaltacağını açıklanacak ve Nisan'da ise uygulayacak. Bu tahmin doğru çıkarsa pandeminin vurduğu gelişmekte olan ülkeleri zor günler bekliyor.

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Morgan Stanley tarafından hazırlanan rapora göre Fed’in varlık alımlarını azaltma sinyalini eylül ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında vermesi bekleniyor.

Rapora göre, Fed, 2022'nin Mart ayında varlık alımlarında azaltma kararını açıklayacak. Açıklanan kararın ise Nisan ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Fed’in varlık alımlarını azaltması, hem küresel piyasalar hem de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından büyük önem arz ediyor. Böylesi bir süreç, gelişmekte olan ülkeler açısından riskli görülüyor.

ABD'de enflasyon son 13 yılın zirvesinde

12 Mayıs'ta yapılan açıklamada ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydettiği belirtildi. Böylece tüketici enflasyonu 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın pandemideki teşvik paketi ve küresel emtialardaki yükseliş ivmesi sonrasında ülkede enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü bir seyir izlenmişti.

Tahvil piyasasında gelecek 5 yıla ilişkin tüketici fiyat enflasyon beklentileri 2006’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyona endeksli tahvil ile enflasyon dışı tahviller arasındaki farkı ölçen 5 yıllık başabaş faiz oranı 3,4 baz puan artışla yüzde 2.7327 olarak 2008’den beri en yüksek seviyeye çıktı. 5 yıllık nominal tahviller ise yaklaşık bir baz puan düşüşle yüzde 0.76 oldu.

ABD büyümesinde toparlanma beklentileri, altyapı harcaması planları ve pandemi teşvik paketleri de uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselişinde etkili oluyor.

"Enflasyon artışı geçici korkmayın"

Fed üyeleri ise son açıklamalarında enflasyonda endişeye gerek olmadığına işaret etti ve enflasyonda artışın geçici olacağı görüşlerini yineledi. Amerikan ekonomisi görünümünün “parlak” olduğunu belirten Fed üyesi Lael Brainard, Fed olarak hedeflerinden uzak olduklarını, hedeflere ulaşmak için sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester zayıf istihdam verisine rağmen görünümün parlak olduğunu belirtirken “İstihdam piyasasında daha fazla güçlenme görmek isterim” ifadelerini kullandı. Atlanda Fed Başkanı Raphael Bostic ekonominin toparlanmasının uzun süreceğini vurgularken Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise varlık alımlarını azaltma tartışmalarını “erken” olarak yorumladı.