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Şehirler arası yol üstü dinlenme tesisleri açık mı? İçişleri Bakanlığı kararı

TÜRKİYE 17 Mayıs 2021 itibariyle kademeli normalleşmeye geçti. Bu süreçte yol üstü dinlenme tesisleri için de yeni düzenleme geldi.

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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son genelgeyle 17 Mayıs itibariyle yol üstü tesislerinin durumu netleşti. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek. 

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Kademeli normalleşme başlarken herkesin aklında seyahat izin belgesiyle ilgili sorular var. Tam kapanma süreci öncesinde otel rezervasyonu izin belgesi yerine geçiyordu. Kapanma sürecinde ise rezervasyon yapılsa dahi seyahat izni verilmemişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı normalleşme genelgesine göre eski düzene geri dönüldü. 

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre konaklama tesislerinden yapılan ve ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulunan kişiler, şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabilecekler.

Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere ise izin çıkmadı. Bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilecek.

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