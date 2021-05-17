Eren-13 operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 'Eren Operasyonları' kapsamında bugün etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 10’a yükselmiştir."