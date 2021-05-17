Dimes meyve suyundan çıktı! Turizm Bakanın eşi Pervin Ersoy ifşa etti

Bir bardak elma suyu verdiği oğlunun "İğrenç bu anne" diyerek hemen tükürdüğünü belirten Ersoy, "Anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor. İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. Gözlerime inanamıyorum" dedi.