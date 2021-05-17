Dimes meyve suyundan çıktı! Turizm Bakanın eşi Pervin Ersoy ifşa etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Dimes meyve suyundan çıkanı ifşa etti. Görüntüler TT listesine girerken Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren açıklama yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, kişisel Instagram hesabında Dimes marka meyve suyunun kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü paylaştı. Meyve suyunun tarihi geçmemiş olmasına rağmen kutunun dibinde yer alan şey iğrençti. Olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dimes'in sahibi Ozan Diren, bakanın eşine yanıt verdi. İşte meyve suyundaki o şey:
Bir bardak elma suyu verdiği oğlunun "İğrenç bu anne" diyerek hemen tükürdüğünü belirten Ersoy, "Anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor. İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. Gözlerime inanamıyorum" dedi.
Ersoy'un yaptığı paylaşımlardan sonra Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren harekete geçti, şoförünü yollayarak içinde yabancı madde olan meyve suyu kutusunu aldırdı.
Bakalım neymiş o yaratık
Bunun üzerine Ersoy, "Kutuyu alıp içindekileri incelemek için laboratuvara götürdüler. Çıkacak tüm analiz raporlarını sizlerle paylaşacağım Bakalım neymiş o yaratık" dedi.