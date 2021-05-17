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Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer İsrail karşıtlığıyla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Filistin’e destek gösterilerinin yasaklandığı ülkede İsrail karşıtı her türlü tutuma karşı kararlılıkla mücadele yürütüleceğini ifade etti.

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Nehammer, geçen yıl Avusturya’da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere yönelik bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Filistin’e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail’e verdiği desteği yineledi.

Avusturya’da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi.

Nehammer, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlarken bu gerilimin artmasında Türkiye’nin rol oynadığını ileri sürdü.

Filistin eylemlerinde Türk bayrağının açılması Avusturya'yı rahatsız etti

Türkiye’nin söz konusu gerginliğe ne tür bir etkisinin olduğuna ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını işaret eden Nehammer, Viyana’da düzenlenen gösterilerde Türk bayraklarının açılması ve İsrail politikaları karşıtı eylemlere Türk kökenli vatandaşların destek vermesinin gerilimi artırdığı iddiasında bulundu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da hafta sonu düzenlenmesi planlanan 4 farklı Filistin’le dayanışma gösterisi güvenlik gerekçesiyle yasaklanmış, buna karşı İsrail yanlısı gösteriye izin verilmişti.

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