Mersin'de sahile vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu otopsi sonuçları açıklandı

Bu türün Doğu Akdeniz'de bulunduğunu belirten Ayas, "Tabi bu türün daha küçük bir bireyi ölü olarak karaya vurdu. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü nesli tükenmek üzere olan bir hayvanın, genç bir bireyinin ölmesi bizleri üzdü. Tek tesellimiz bu balığın kemiklerinin müzede sergilenerek, bir eğitim materyaline dönüştürülmesi olacaktır. Tabi bu balık Doğu Akdeniz'de nadir gözükse de bu tarz ölü ele geçmeler ya da balıkçıların nadir görüntülediği bir tür" diye konuştu.