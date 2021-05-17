Tatil için seyahat izin belgesi gerekli mi? Otel rezervasyonu belge sayılacak

17 günlük kapanmanın ardından tatile gidecekler artık seyahat izin belgesi almayacak. Tatil rezervasyonu yaptırmak yeterli olacak.

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17 günlük tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kademeli normalleşme başlarken herkesin aklında seyahat izin belgesiyle ilgili sorular var. Tam kapanma süreci öncesinde otel rezervasyonu izin belgesi yerine geçiyordu. Kapanma sürecinde ise rezervasyon yapılsa dahi seyahat izni verilmemişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı normalleşme genelgesine göre eski düzene geri dönüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre konaklama tesislerinden yapılan ve ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulunan kişiler, şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabilecekler.

Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere ise izin çıkmadı. Bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilecek.

Yol üstü tesisleri açık mı?

Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

“Şehirlerarası seyahat kısıtlaması”

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.