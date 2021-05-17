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Kocaeli'de küfür ederek kapının camını kırdı! Göğsünden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de bir şahıs, boşanma aşamasında olan kızının eşi ile birlikte evini basan dünürünü bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, eli bıçaklı şahıs gözaltına alındı.

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, babası Murat G. ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.’nin (45) evine gitti. Evin önüne gelen Murat G. ile oğlu iddialara göre, küfür ederek, Yaşar L.’nin evinin kapısının camını kırdı.

Evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L. ise bıçakla Murat G.’yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat G. kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İnceleme başlatıldı
Daha sonra olay yerine gelen yakınları Murat G.’yi kendi araçları ile İzmit’te bulunan özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Murat G., hastanede ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Yaşar L.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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