BIST 1.452
DOLAR 8,36
EURO 10,16
ALTIN 496,29
HABER /  GÜNCEL

Tam kapanma bitti! Bakanlıktan pazarlar için açıklama geldi hafta sonu yasak var

TÜRKİYE'de tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşme sürecine girildi. Bu süreçte pazar yerleri de Pazar Genelgesi'ne uygun şekilde açılmaya başladı.

Abone ol

 Tam kapanma sona erdi kademeli normalleşme başladı bununla birlikte pazarlar da açılmaya başladı. Küçükçekmece İnönü Semt Pazarı da kuruldu. Tezgahlarını açan pazarcılar memnuniyetlerini dile getirdi. 

“İşimizin gücümüzün başındayız”

Pazarların açılmasından mutlu olduğunu ifade eden esnaf Mustafa Koç, “Mutlu olacağız tabii yani. Pazara çıkmasaydık ne yapacaktık? Mutlu muyuz mutluyuz tabii ki. Sonuçta işimizin gücümüzün başındayız. Bu bizim için tabii ki büyük bir mutluluktur” dedi.

Korona virüs salgını dolayısıyla hastalığın ülkede huzur bırakmadığını söyleyen vatandaş Mihriban Subaşı, “70 yaşındayım, bu hastalık bizi mahvetti. Allah Türkiye'mize devletimize, sağlık çalışanlarımıza iyilik versin. Allah'ım yardımcımız olsun” diye konuştu.

Esnaf Mesut Siviniş, “Valla pazarlar açıldı, Şu an yoğunluk yok ama bekliyoruz" diye konuştu.

Pazarlar hangi günler kurulacak?

Pazar yerleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla hafta içi saat 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları ise pazarlar kurulmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
İnşaat ve şantiyelerde yapay zeka ile akıllı yönetim dönemi
Kısıtlamalar kalktı evlat nöbetindeki aileler HDP önündeki çadıra koştu
Kocaeli'de küfür ederek kapının camını kırdı! Göğsünden bıçakladı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu açıklandı
Şehirler arası yol üstü dinlenme tesisleri açık mı? İçişleri Bakanlığı kararı
Akın akın geliyorlar! Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı
Ümit Karan: Menemenspor'la yol ayrımına geldik
Tatil için seyahat izin belgesi gerekli mi? Otel rezervasyonu belge sayılacak
Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer İsrail karşıtlığıyla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi
Yorumlar