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NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 110-98 mağlup etmesine rağmen Portland Trail Blazers'ın galip gelmesi üzerine, play-off'a yükselebilmek için play-in turuna katılacak.

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NBA'e 15 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Lakers, deplasmanda Pelicans'ı mağlup ederek üst üste 5. kez kazandı. Ancak son şampiyon, Blazers'ın Nuggets'ı sahasında 132-116 mağlup etmesi üzerine normal sezonu 7. sırada tamamladı. Böylelikle doğrudan play-off'a katılma şansını kaybederek play-in turuna kaldı. Lakers'ta LeBron James 25 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Los Angeles ekibi play-in ilk maçında sahasında Golden State Warriors'ı ağırlayacak. Diğer karşılaşmalar şu şekilde olacak:

Indina Pacers-Charlotte Hornets
Boston Celtics-Washington Wizards
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs

DOĞU KONFERANSI
1. Philadelphia 76ers - Play in'den gelecek takım
2. Brooklyn Nets - Play in'den gelecek takım
3. Milwaukee Bucks - Miami Heat
4. New York Knicks - Atlanta Hawks

BATI KONFERANSI
1. Utah Jazz - Play in'den gelecek takım
2. Phoenix Suns - Play in'den gelecek takım
3. Denver Nuggets - Portland Trail Blazers
4. LA Clippers -Dallas Mavericks

- Stephen Curry'den normal sezon üçlük rekoru
Golden State Warriors'ın sahasında Memphis Grizzlies'i 113-101 yendiği maçta rakip potaya 9 üçlük bırakan Stephen Curry, normal sezondaki ortalamasını 5.3'e çıkararak bu alanda 5.1 ile kendisine ait olan NBA rekorunu geliştirdi.

Curry maçı 46 sayı ile tamamladı.

Furkan 6, Cedi 5 sayı ile normal sezonu tamamladı
Philadelphia 76ers'ın, Orlando Magic'i 128-117 yendiği maçta 19 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz, 6 sayı, 4 asist ve 1 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.

Cleveland Cavaliers'ın Brooklyn Nets'e 123-109 mağlup olduğu maçta 31 dakika süre alan Cedi Osman ise 5 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist üretti.

Sonuçlar
New York Knicks-Boston Celtics: 96-92
San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 121-123
Toronto Raptors-Indıana Pacers: 113-125
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 115-110
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 113-101
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 123-109
Philadephia 76ers-Orlando Magic: 128-117
Atlanta Hawks-Houston Rockets: 124-95
Detroit Pistons-Miami Heat: 107-120
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 117-112
Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 136-121
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 98-110
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 132-116
Sacramento Kings-Utah Jazz: 99-121
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 118-112

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