Dimes kimin Dimes'in sahibi Ali Rıza Diren ve oğlu Ozan Diren kimdir nereli?

Dimes meyve suları içinden çıkan bir maddeyle gündemde. Dimes'in sahibi Diren ailesi. Ali Rıza Diren Yönetim Kurulu başkanlığını oğlu Ozan Diren ise genel müdürlüğünü yapıyor.

Abone ol

Dimes gıdanın sahibi Diren ailesi aslen Tokatlı... Dimes'i kuran Vasfi Diren, Tokat’ta 50 yıl önce evlerinin bir odasında şarap üreterek yola çıktı. İşi oğlu Ali Rıza Diren'e devrettiğinde Dimes meyve suları ile tanınır bir marka haline geldi. Dimes'i şu anda Ali Rıza Diren yönetiyor. Oğlu Ozan Diren ise Dimes'in genel müdürü olarak görev yapıyor.

Ali Rıza Diren : Meyhaneden meyve suyuna

Dimes Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Diren verdiği bir röportajda şirketin babası tarafından kuruluşunu şöyle anlatıyor:

-Babam o günlerde sermayesi olmadığı için arkadaşlarından borç bularak evin bir odasını şarap deposuna dönüştürüyor. Üzümlerin suyunu çıkarmak için bir el değirmeni ve el presi, şarabı aktarmak için de iki el tulumbası alıyor. Kol gücüyle iki yıl ailecek pranga mahkumları gibi iki yıl çalıştık. 1 işçimiz vardı sadece. Ürettiğimiz şarapları şişeleme imkanımız da olmadığından bunları satmak için Tokat’ta Merkez Caddesi üzerinde bir meyhane açtık. İsmini de Dörtnal Meyhanesi koyduk. Ürettiğimiz şarapları burada, üstelik rakı bardaklarında bardak bardak sattık.

-Babam şarapçılıkta büyük bir gelecek görüyordu. Kafasına ilk koyduğu meyve suyu üretimine ise 1972’de geçti. 14 çeşit doğal meyve suyu ile piyasaya çıktık.

Ozan Diren kimdir?

Dimes'in genel müdürlüğünü Ali Rıza Diren'in oğlu Ozan Diren yapıyor. Ozan Diren Endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, pazarlama ve finans master’ı yapmış. Henüz 23 yaşındayken, 1997 yılında Dimes’in pazarlama ve satış şirketinin kuruluşunda rol alan Diren 2011 yılından beri de Dimes’in genel müdürlüğünü üstleniyor.