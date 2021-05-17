Kritik Kabine toplantısı başladı! Erdoğan'dan esnafa müjdeler geliyor 1 Haziran yasakları...

İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar olan kademeli normalleşme adımlarını açıklamasının ardından Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıdan 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımları ile birlikte esnafın beklediği desteklerin çıkması bekleniyor.

Abone ol

Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor ancak sonrasında da Türkiye Covid-19 önlemleriyle yaşamaya devam edecek. 1 Haziran 2021'e kadar kademeli normalleşmenin ilk aşaması olacak. Ardından diğer aşamalara geçilecek. Bu aşamalarda sosyal hayatın nasıl olacağına ilişkin birçok soru var. Bu konular saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan Kabine toplantısında ele alınacak.

Hangi müjdelerin gelmesi bekleniyor

Daha önce salgın nedeniyle maddi kayıp yaşayan esnafa yönelik Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği, ve Ciro Kaybı Desteği uygulamaları hayata geçirilmişti. Bazı sektörlere sigorta prim desteği verilmiş, esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi ödemelerinde 6 aylık erteleme imkanı getirilmişti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Millete Sesleniş" konuşması gerçekleştirecek ve alınan kararları açıklayacak.

Toplantıda neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

Kademeli normalleşme 1 Haziran'da bitiyor

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

1 Haziran sonrası uygulanacak tedbirler belli olacak

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Aşılama süreci de masada

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.