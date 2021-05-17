17 günlük tam kapanma koronanın hızını kesti! Tam kapanmada neler oldu?
29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma döneminde koronavirüs vaka sayılarında yüzde 72 azalma oldu. Ağır hasta ve vefat sayıları düştü. Tam kapanma döneminde 3.5 milyon doz aşı yapıldı. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona eren "tam kapanmada", Kovid-19 salgınıyla etkili mücadele sağlandı. Bu süreçteki kısıtlamalara uyum sağlanmasıyla günlük vaka ve hasta sayıları hızla düştü. Bu da ağır hasta sayısı ve vefatların azalışını beraberinde getirdi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da günlük vaka sayısı 37 bin 674, hasta sayısı 2 bin 715 olarak kayıtlara geçti. Nisan boyunca 30 bin seviyesinde seyreden ve tam kapanma öncesinde 60 binlere kadar çıkan günlük vaka sayısı 8 Mayıs'ta 20 binlerin de altına düşerek 18 bin 52 oldu.
am kapanmanın son gününe denk gelen 16 Mayıs'ta vaka sayıları, 29 Nisan'a göre yüzde 72 azalarak 10 bin 512'ye düştü. Günlük hasta sayısı da 2 bin 715'ten 920'ye geriledi.
Testlerin pozitiflik oranı
Öte yandan, tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından virüsün bulaşmasının büyük oranda önlenmesiyle Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranında büyük düşüş yaşandı.