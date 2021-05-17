Osmaniye Valisi Yılmaz: Salgınla mücadelede çok iyi gidiyoruz

Osmaniye’de Covid-19 tedbirlerine yönelik geniş kapsamlı denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla devam ediyor.

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Sebze ve Meyve Halinde gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, denetimleri sırasında, esnaf ve vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda hassasiyet göstermelerini, bulaşın önemli kaynaklarından olan ev, akraba, komşu ve taziye ziyaretlerini mutlaka ertelemelerini ve çevrelerinde bu ziyaretleri yapanlar varsa uyarmalarını istedi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Denetim ve kontrol faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Hal esnafımızı ziyaret ettik. Denetimlerimiz sırasında esnaflarımızın tedbirlere hassasiyetle uyduklarını gördük. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Osmaniye olarak, hamdolsun, mücadelede çok iyi gidiyoruz. Bunu sürdürmeliyiz. Tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmeliyiz. Bu şekilde devam edersek çok kısa sürede çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bütün Osmaniyeli hemşerilerime gösterdikleri hassasiyet ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kuralları asla gevşetmeyelim, daha sıkı bir şekilde sürdürelim ve inşallah çok daha iyi sonuçlar alalım.” diye konuştu.

Sözlerinin devamında koronavirüsle yapılan mücadelede aşı yaptırmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Koronavirüsü yenebilmemiz için önce tedbirlere uyacağız sonra aşılarımızı yaptıracağız ki bu mücadelede en iyi sonuçları alalım.” dedi.