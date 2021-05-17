Eşi evi terk etti kayınbiraderini öldürdü, eve dönüp intihar etti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Dursun Özkaraca (36), eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Muhammed Kılıç'ı (22) tabanca ile otomobilde vurarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet sonrası eve giden Özkaraca, polisin geldiğini görünce pompalı tüfekle intihar etti.

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Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Birsen Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası Dursun Özkaraca'nın eşi, bir süre önce evi terk edip, baba evine gitti. Bu sabah Özkaraca, eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Muhammed Kılıç'ın oturduğu evin önüne gitti. Dursun Özkaraca, bir süre sonra evinden çıkıp, otomobiline binen Kılıç'ın yanına gitti, tabancayla 6 el ateş etti. Kılıç kanlar içinde kalırken, Özkaraca ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kılıç, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından Dursun Özkaraca, 2 sokak ileride bulunan Füsun Sokak Mevlana Sitesi'ndeki evine gitti.

Polis ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemeyle şüphelinin Dursun Özkaraca olduğunu belirledi. Eve giden ekipler, Özkaraca'dan kapıyı açmasını istedi. Bu sırada Dursun Özkaraca, evdeki pompalı tüfekle kendisini başından vurdu. Silah sesi üzerine kapıyı kırarak eve giren polis, yerde kanlar içinde yatan Özkaraca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

TABANCANIN MERMİSİ BİTMİŞ

Savcı ve polisinin incelemesinin ardından Özkaraca'nın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemede Özkaraca'nın Kılıç'ı öldürdüğü tabancanın mermisinin bittiği ve intiharda ise evde bulunan pompalı tüfeği kullandığını belirledi.

Bu arada, Dursun Özkaraca’nın kayınbiraderini öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.