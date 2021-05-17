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Beşiktaş'tan Besar Gudjufi'ye 5 yıllık sözleşme

Beşiktaş, Belasica oyuncusu Besar Gudjufi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 16 yaşındaki futbolcu aylık, 8 bin euro maaş alacak.

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Ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hemen start verdi. Beşiktaş, Belasica oyuncusu Besar Gudjufi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 16 yaşındaki futbolcu aylık, 8 bin euro maaş alacak. Makedon genç yıldızı Trabzonspor da istiyordu.

Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.

2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. 

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