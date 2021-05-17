Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği belli oluyor

Fenerbahçe sezonu 3. sırada tamamlarken, bitime 10 hafta kala Erol Bulut'un yerine getirilen Emre Belözoğlu'nun geleceği belli oluyor.

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Sezona Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe, bitime 10 hafta kala Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti. Genç teknik adam ile rüzgarı arkasına alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışını son haftaya kadar takip etmiş ancak sezonu 3. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin geleceği adına kritik görüşmelerden bir başkası da kısa süre içerisinde yapılacak. Sarı-lacivertlilerde sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 karşılaşmada ise Futbol A Takım Direktörlüğü görevini yürüten Emre Belözoğlu, son resmi maçına Kayseri'de çıktı.

Belözoğlu'nun sözleşmesi 1 yıllıktı ve 1 Haziran'da sona eriyor. Belözoğlu'nun durumu, Başkan Ali Koç ile doğru orantılı olarak netleşecek. Başkan aday olursa, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile yapacağı görüşmenin ardından kararını verecek.

Ali Koç'un aday olması halinde seçim sonucunu beklemeden Belözoğlu ile 1 yıl daha söz kesebileceği, kamuoyuna açıklanmasa da transfer çalışmalarına devam etmesini isteyeceği bildirildi. Koç-Belözoğlu görüşmesinin yine bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Sezonu üçüncü olarak bitiren F.Bahçe'nin yüzü, Ali Koç döneminde de gülmedi. Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Koç, üç yıllık süreçte 6 teknik adamla çalışıp 52 transfer gerçekleştirdi. Aldığı oyunculara 67.5 milyon Euro (694 milyon TL) harcayan Başkan Koç, 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremedi.

Transfere, Süper Lig'de kendisi dışında yer alan 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazlasını ödeyen Fenerbahçe Başkanı, ne Türkiye'de ne de Avrupa'da başarı görebildi.