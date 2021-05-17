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'Kripto Tosuncuk'un Thodex Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar! İlk işlem yapıldı

2 milyar dolar vurgun yapıp kaçan Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para borsasının Göztepe'deki genel merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Mağdurların Avukatı Sinan Keskin, icra memurlarıyla merkeze geldi ve ilk kez haciz işlemleri gerçekleşmeye başladı.

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Thodex kripto para borsasının Göztepe'deki genel merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Mağdurların Avukatı Sinan Keskin, icra memurlarıyla merkeze geldi ve ilk kez haciz işlemleri gerçekleşmeye başladı. Bazı mağdurların Avukatı Sinan Keskin, Thodex kripto para borsasının İstanbul Kadıköy Göztepe'deki şirketin merkezine icra memurlarıyla geldi. Büyük vurgunun ardından ilk kez haciz işlemi gerçekleşti.

Kapı çilingir yardımıyla açıldı

Polis ve icra memurları dakikalar önce içeri girdi. Çilingir yardımıyla Thodex şirketinin kapısı açıldı. Thodex'in 3 lüks otomobiline haciz işlemi gerçekleştirildi. Şirketin içinde haciz memurları tespit işlemi gerçekleştirdi. Tespit ettikleri, mal değeri olan, haciz değeri olan eşyaları haczedecekler.

Nasıl gerçekleşiyor?

Thodex'in 10 adet alacaklı olduğu dosyası var. O dosyalardan 6 tanesi İstanbul Adalet Sarayı'nda icra dairelerinde, 4 tanesi ise İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki icra dairelerinde. Alacaklı olduğu dosyalara Avukat Sinan Keskin alacaklı talebinde bulundu. O talep kabul edildi. Eşya tespitleri gerçekleştiriliyor. Tespitlerin ardından icra işlemi gerçekleştirilecek.

Tedbir kararı verilmişti

Thodex hakkında tedbir kararı 17 günlük kapanma öncesinde işleme konulmuştu. Avukat Sinan Keskin'in talebi doğrultusunda gerçekleştirildi. Avukat Sinan Keskin, başka mağdurların da avukatı. Belirsiz alacak davası açmıştı. Thodex tarafından 160 bin TL değerinde mağdur olduğunu söylemişti.

Bu belirsiz alacak davasında da Mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği’ne müzekkere yazılarak, Thodex’in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar vermişti.

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