Fenerbahçe ve Galatasaray'da seçimlere salgın engeli

Fenerbahçe ve Galatasaray, sandık başına gitmek için normalleşmeyi bekliyor. Seçime hazırlanan iki camia, ilk uygun vakitte seçim takvimlerini açıklayacak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Mayıs ayında sandığa gidemeyecek. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi” kapsamında dernek genel kurul toplantıları 1 Haziran tarihine kadar yapılamayacak. İki kulübün de yeni başkanını belirlemek için Haziran ayının sonlarını beklemesi gerekebilir.

Kulüp tüzüğü gereği Fenerbahçe en az 15, Galatasaray ise en az 18 gün önceden yeni seçim tarihlerini duyurmak zorunda.

Galatasaray'da Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, Divan Kurulu'na resmi başvurularını yapmıştı, ancak belirlenecek yeni tarih ile adaylık süreci de yeniden başlayacak.

Sarı-Kırmızılılar'da dört başkan adayına bir sürpriz isim daha eklenebilir.

Fenerbahçe'de ise Ali Koç'un tek aday olması bekleniyor.