ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail terörüne arka çıktı! Meşru hakkını kullanıyormuş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Bliken,10 Mayıs'tan bu yana Filistin'e tüm dünya gözü önünde kan kusturan İsrail'e arka çıktı. Bliken, işgalci İsrail'in saldırılarına "meşru müdafaa hakkı" dedi.

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İşgalci İsrail günlerdir Filistinlileri katletmeye devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan açıklama geldi. Blinken, İsrail ve Filistinliler arasında artan şiddet olaylarından dolayı endişeli olduklarını söyledi. Blinken, ABD olarak İsrail'in saldırını "meşru müdafaa hakkı" olarak gördü.

Kopenhag'ı ziyaret ederek Danimarkalı mevkidaşıyla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Bliken,10 Mayıs'tan bu yana Filistinlilere karşı zalimliğini tüm dünyanın gözü önünde sahneleyen İsrail'in saldırıları için 'endişeliyiz' mesajı vermekle yetindi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Blinken, görüşmede şu açıklamalarda bulundu:

ABD İsraillilerle Filistinliler arasında artan şiddetten büyük endişe duymaya devam ediyor.

'Medya binasına saldırı ile ilgili İsrail'den ayrıntılı bilgi talep ettik'

(İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi vurmalarının 'meşru' olduğunu savunup binada 'teröristlerin varlığına dair kanıtları ABD'ye sunduklarını' açıklamasına atıfla) Gazetecilerle sağlık çalışanlarının hayatlarının nasıl riske sokulduğu karşısında da endişeye kapılıyoruz. Medya binasına saldırıyla ilgili İsrail'in verdiği herhangi bir bilgi görmedik. Bu konuda İsrail'den ayrıntılı bilgi talep ettik.

ABD, şiddetin sona ermesi için perde arkasında yoğun şekilde çalışıyor.

İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu tekrarlıyorum.

Hamas ve Gazze'deki diğer grupları roket saldırılarını sona erdirmeye çağırıyoruz.

İsrail'in sivil can kayıplarından kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapma yükümlülüğü olduğunu tekrarlıyorum.

ABD, tüm taraflara sivillerin korunmasını garanti altına almaları çağrısı yapıyor.

ABD, yoğun diplomasi yürütmeye devam edecek.