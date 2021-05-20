Emre Belözoğlu, Edin Visca transferinde sona geldi

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Edin Visca'nın transferinde imza aşamasına geldi. Sarı-Lacivertliler, Visca için Başakşehir'e 3 milyon euro + 1 futbolcu verecek.

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Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıralarda yer alan Edin Visca, bu kez Sarı-Lacivertlilere çok yakın. Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan Kanarya, mutlu sona yaklaştı.

Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu transferden vazgeçmeyen Kanarya, Visca'nın da istekli olmasıyla imza aşamasına geldi. 31 yaşındaki futbolcu, yıllardır kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açık bir dille Başakşehir'e iletti.

3 milyon euro + 1 futbolcu

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı iddia edildi.

Emre faktörü

Geçtiğimiz sezon başından bu yana birçok transferde olduğu gibi Emre Belözoğlu'nun Visca'da da kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte oynadığı yıldız futbolcuyla sürekli temas halinde olduğu belirtildi. 2020-21'de 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat, 5 gol attı, 11 asist yaptı.

Son 3 sezona damga vurdu

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 10. sezonuna tamamlayan Edin Visca, bu süreçte Türkiye'nin öne çıkan futbolcularından oldu. En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı. 2017- 18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2020-21'de ise 26 lig maçında 8 asist yaptı.

379 maçta 106 gol, 109 asist

Başakşehir'de toplam 379 resmi karşılaşmaya çıkan Edin Visca, 215 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 106 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 109 da asist yaptı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kart bulunurken, 26 da sarı gördü.