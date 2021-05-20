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Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 2 bin geçici işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 işçi istihdam edileceğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada 2 bin geçici işçi istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, kurumda görevli geçici işçilerin çalışma sürelerinin de 4 ay daha uzatıldığını ifade etti.

Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum.

#GeleceğeNefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar

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