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Antalya'da iki kuzen tüm aileye şoku yaşattı: Domuz kurşunuyla vursan...

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen iki kuzen sopalarla gelip evlerinde bulunan eşyaları ikinci kattan aşağıya attı.

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Serik ilçesinde yaşayan kuzenler Fatih ve Bünyamin Önal dün gece saatlerinde ellerinde sopalarla evlerine geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aile arasında tartışma çıktı. Öfkelenen iki kuzen evdeki eşyaları ikinci kattan aşağıya attı. Olay sonrası mahalle halkı durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan iki kuzeni arama çalışması başlattı. Akçaalan Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası Önal ailesi, çocuklarının yaptıklarından dolayı büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Evine zarar gelmemesi için polis ekiplerinden evi beklemelerini isteyen ev sahibi Hasibe Önal, “Evimizi gelip yakar bunlar. Ne zorlukla yaptırdım bu evi. Hiçbir şey yapmadık. Geldiler sopayla bağırdılar. Yukarıya çıktık biz. Evi bu hale getiren iki çocuk biri benim diğeri eltimin çocuğu” dedi. Olay sonrası baba Muzaffer Önal, cep telefonundan arayan oğlu için, “Domuz kurşunuyla vursan buna evlat denmez” diye oğlu ve yeğenin yaptıkları için tepki gösterdi.


“Yetkililerden yardım istiyoruz”
Olay anını gören elti Fatma Önal ise “Yukarıdan eşyaları attılar. Televizyon filan. Korktum içeriye bile giremedim. Bir ora bir bura koştum. Polislere gittim söyledim nereye gideceğim bilmiyorum” diye konuştu. Muhtar Ali Şahin, “Amca çocukları madde bağımlılıkları var. Stadyumda, parklarda sürekli bunu yapıyorlar. Maddi sıkıntıları olduğu için anneye babaya zarar veriyor. Eşyaları komple aşağıya atmışlar. Yetkilerden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.

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