'Yüzde 90 yaşamaz' denildi! Mersin'de 2 yaşındaki bebek doktorları bile şok etti

Delal bebeğin tamamen iyileşmesi için ise çok uzun yıllar gerekiyor. Bu süreçte birçok kez ameliyat olması gereken 2 yaşındaki Delal bebeğin tedavi ve kontrollerinin devam etmesi için baba Abdulfattah Dugaym, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesinde bir ev kiraladı.