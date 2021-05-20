'Yüzde 90 yaşamaz' denildi! Mersin'de 2 yaşındaki bebek doktorları bile şok etti
SURİYE’nin İdlib kentindeki kampta ailesiyle yaşadığı çadırda çıkan yangında vücudunun üst kısmı tamamen yanan ve ‘yüzde 90 yaşamaz’ denilen Delal bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedaviyle yaşama tutunarak taburcu oldu.
Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib’deki çadır kente yerleşen Dugaym ailesinin en küçük bireyi olan Delal bebek, 1 Ocak’ta çadırlarında çıkan yangında çok ağır yaralandı. Bir ablası yangında yaşamını yitiren Delal bebeğin de özellikle vücudunun üst kısmı ve başı üçüncü ve dördüncü derece yandı.
Götürüldüğü sınır ötesindeki hastanede ‘yaşamaz’ denilen minik Delal, 11 Ocak’ta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine getirildi.
Vücudunun yüzde 40’ı tamamen yanmış halde hastaneye getirilen ve doktorları bile şok eden minik Delal, üç kez ölümcül sepsis geçirmesine karşın, yaşama tutunma içgüdüsü ve doktorların aylar süren mücadelesinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
Delal bebeğin tamamen iyileşmesi için ise çok uzun yıllar gerekiyor. Bu süreçte birçok kez ameliyat olması gereken 2 yaşındaki Delal bebeğin tedavi ve kontrollerinin devam etmesi için baba Abdulfattah Dugaym, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesinde bir ev kiraladı.