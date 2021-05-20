CarrefourSA'nın şubeleri Migros'a satıldı

Ocak ayında Carrefoursa ve Migros arasında 34 mağazanın devri konusunda yapılan anlaşmaya Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı.

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CarrefourSA'nın Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde bulunan 34 mağazasının kiracılık hakkının devri yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.



Rekabet Kurumu’dan yapılan açıklamada CarrefourSA’nın 34 mağazasının kiracılık hakkının devri yoluyla Migros tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.

Söz konusu mağazalar Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde bulunuyor.

34 mağazanın, kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştı.