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9 aydır içerideydi! Çakarlı maganda serbest kaldı

İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiyi 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

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İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

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