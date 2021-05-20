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Çırılçıplak soyunan kadını gören şaşkına döndü! İstanbul Taksim'de koştu

İhlas Haber Ajansı
Çırılçıplak soyunan kadını gören şaşkına döndü! İstanbul Taksim'de koştu

İSTANBUL'da madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın çırılçıplak soyundu.

Çırılçıplak soyunan kadını gören şaşkına döndü! İstanbul Taksim'de koştu

Olay, dün akşam saat 19.30’da Taksim Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu.

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Çırılçıplak soyunan kadını gören şaşkına döndü! İstanbul Taksim'de koştu

Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti. 

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Çırılçıplak soyunan kadını gören şaşkına döndü! İstanbul Taksim'de koştu

Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.

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Çırılçıplak soyunan kadını gören şaşkına döndü! İstanbul Taksim'de koştu

Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.

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