DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: Uluslararası seyahatlerden kaçınılmalı

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, koronavirüs nedeniyle uluslararası seyahatlerden kaçınılması gerektiğini açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, koronavirüsle mücadelenin 'kırılgan' bir şekilde ilerlemesi nedeniyle, uluslararası seyahatlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Kulge, "Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni bir belirsizlik karşısında, uluslararası seyahatler konusunda dikkatli olmaya devam etmemiz veya bunlardan kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.