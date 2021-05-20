BIST 1.446
DOLAR 8,38
EURO 10,23
ALTIN 503,07
HABER /  DÜNYA

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: Uluslararası seyahatlerden kaçınılmalı

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, koronavirüs nedeniyle uluslararası seyahatlerden kaçınılması gerektiğini açıkladı.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, koronavirüsle mücadelenin 'kırılgan' bir şekilde ilerlemesi nedeniyle, uluslararası seyahatlerden kaçınılması gerektiğini söyledi. 

Düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Kulge, "Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni bir belirsizlik karşısında, uluslararası seyahatler konusunda dikkatli olmaya devam etmemiz veya bunlardan kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den Filistin Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti
Tokat'ta 1,5 milyon TL harcandı! Eski halinden eser kalmadı
Halil Dervişoğlu'dan 'Galatasaray'da kalacak mısın?' sorusuna yanıt
Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Rana Azap'ın serbest kalmasına itiraz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tazminat davası
İzmir'de annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi
Yakalanan 35 FETÖ'cü yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyormuş
9 aydır içerideydi! Çakarlı maganda serbest kaldı
Sergen Yalçın'dan yıldız futbolcu itirafı: İzlememiştim
Sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılan pilotlar için istinaftan emsal tazminat kararı
Yorumlar