Sergen Yalçın'ın sevgilisinin tatil pozları olay

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, sevgilisi Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile tatil için Antalya’ya gitti. Genç modelin paylaşımları sosyal medyayı salladı.

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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, son günlerde başarısıyla olduğu kadar Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile olan birlikteliğiyle de gündemde.

Siyah beyazlı takımın iki kupa kazanmasında büyük rolü olan Sergen Yalçın, sevgilisini de alıp, Antalya’ya gitti. Birlikte tatil yapan ikiliden genç modelin Antalya’da verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

"En iyi tatil"

22 yaşındaki model fotoğraflarını sosyal medyada "Şimdiye kadarki en iyi tatil" notuyla yayınladı. Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzel. Çok memnun kaldım" dedi.

Kalp emojili tebrik

Karibskaya, teknik direktör Yalçın'ın şampiyonluğu sonrası fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp kalp emolojisi koyarak tebrik etmişti.