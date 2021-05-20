Meral Akşener'in Rize ziyaretinde ortalık karıştı programı iptal edip ilçe merkezinden ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı’na geldi. Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize’ye hareket etti.

İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'e bir grup, tepki gösterdi. Bu sırada grupla, İYİ Partililer arasında gerginlik çıktı.

Akşener'e PKK tepkisi

Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki partililerle İkizdere ilçe merkezine geldi. Karşılama sırasında bir kadın, "terör örgütü ile iş birliği yaptıkları" iddiasında bulunarak, Akşener'e tepki gösterdi.

Bunun üzerine bir partili, "Kim PKK ile iş birliği yaptı?" deyince kadın, "PKK ile iş birliği yapmıyor mu, CHP ile iş birliği yapmıyor mu?" dedi.

Meral Akşener, "Açıklama yapar mısınız?" diyen kadına, "Yapmıyorum kardeşim. Ezan okunuyor, nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp." şeklinde cevap verdi.

Akşener: Megri megriyi ben mi söyledim?

Kadının "Boy boy çıkıyor resimleriniz, iftira ediyorsunuz." sözleri üzerine Akşener, "Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okutturdum? Hadi oradan." ifadesini kullandı.

Netenyahu benzetmesine tepki

Ziyareti sırasında yanına gelerek konuşmak isteyen bazı vatandaşlar ile Akşener'in yanında bulunanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra esnaf ziyareti sırasında bir kişi, Akşener'e, "Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu'ya benzetmeniz size yakıştı mı?" diye seslendi. Akşener, "Sen yakıştırdın mı?" diye sorduğu bu kişinin "Ben yakıştırmadım." yanıtı üzerine, "Tamam." dedi.

Bunun üzerine partililer ve bazı vatandaşlar arasındaki gerginlik büyüdü. Tartışan kişiler, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı.

Polisin araya girmesiyle gerginlik sonlanırken, Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.