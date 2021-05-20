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Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika açıklama geldi. Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar ile kuvvetli sağanak bekleniyor. Yetkililer gece saatleri için uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, kuvvetli (40-80 kilometre/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması...

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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