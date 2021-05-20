BIST 1.451
DOLAR 8,36
EURO 10,21
ALTIN 502,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de ihbar ekipleri harekete geçirdi! Ölüsü poşette bulundu

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR’de Porsuk Çayı’nda yapılan temizlik çalışması sırasında, poşete taşla birlikte konulup suya atılmış pitbull cinsi köpek ölüsü bulundu. Yapılan incelemede köpeğin yüzünde yaralar tespit edildi.

Abone ol

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı Temizlik ekibi, günlük temizliklerini yapmak için suya açıldı. Ekipler, Orhangazi Mahallesi mevkiinde çayda büyük bir poşet buldu. Poşeti kontrol eden ekipler, pitbull cinsi köpekle karşılaştı. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi HAYDİ ekipleri sudan çıkarılan köpek üzerinde inceleme yaptı.

Yüzünde yaralar bulunan, poşetin içerisine taş konularak çaya atılan köpek, Odunpazarı Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne götürüldü. Köpeğin gerekli incelemelerinin ardından ilaçlanarak gömüleceği kaydedildi. Hayvan Koruma Kanunu’na göre bakılması yasaklı cinsler arasında bulunan köpeği, çaya atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Yüzde 90 yaşamaz' denildi! Mersin'de 2 yaşındaki bebek doktorları bile şok etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Memleket Partisi ile birlikte Türkiye'deki siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi! En fazla üye AK Parti'de
İstanbul'da dünyada bir ilki yaptı! Avrupa ve Orta Doğu sıraya girdi
Antalya'da geri geri yürüyen turistleri gören şaştı kaldı! Sebebi ise şaşırttı
Sergen Yalçın'ın sevgilisinin tatil pozları olay
BionTech duyurdu! Türkiye'ye 90 milyon aşı için anlaşma imzalandı
Çakarlı maganda davasında karar! Müşteki şikayetinden vazgeçti, Enes Uysal tahliye edildi
Bilecik büyüklüğünde parça koptu! Dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçti
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: Uluslararası seyahatlerden kaçınılmalı
CHP'den Filistin Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti
Tokat'ta 1,5 milyon TL harcandı! Eski halinden eser kalmadı
Yorumlar