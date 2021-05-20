Memleket Partisi ile birlikte Türkiye'deki siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi! En fazla üye AK Parti'de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine göre, geçen yıl 27 partinin kurulduğu Türkiye'de, en fazla üye sayısına sahip parti ise 1 Nisan 2021 itibarıyla 10 milyon 984 bin 312 ile AK Parti oldu.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre, Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisinin kurulması ile Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 107'yi buldu.

AA muhabirinin, derlediği bilgiler uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan siyasi parti sayısı 106 iken, son kurulan Memleket Partisi ile sayı 107'ye ulaştı.

En eskisi DP

Resmi verilere göre, ülkedeki siyasi partilerden en eskisi 1983'te kurulan Demokrat Parti (DP), en genci ise Memleket Partisi oldu.

DP'yi 1983'te kurulan MHP, 1984'te kurulan Millet Partisi, 1985'te kurulan DSP ve 1992'de kurulan Vatan Partisi ve CHP izliyor.

Listede, iktidar partisi AK Parti, anamuhalefet partisi CHP, MHP ve İYİ Parti gibi grubu bulunan partilerin yanı sıra İlk Parti, Ötüken Birliği Partisi, Adalet Birlik Partisi, Yenilik Partisi, Güzel Parti, Cesur Düşünce Partisi, Umut Partisi gibi kamuoyunda pek bilinmeyen partiler de bulunuyor.

2020'de 27 parti kuruldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de adeta siyasi parti patlaması yaşandı. 2020'de, aralarında Genel Başkanlığını Mustafa Sarıgül'ün yaptığı Türkiye Değişim Partisi ile Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisinin de bulunduğu 27 parti kuruldu. Türkiye'de 2019'da 3, 2018 yılında ise sadece 2 parti kurulmuştu.

En fazla üye AK Parti'de

Türkiye'de en fazla üyeye sahip parti ise 1 Nisan 2021 itibarıyla 10 milyon 984 bin 312 ile AK Parti oldu.

Yine 1 Nisan güncellemesine göre, AK Parti'yi, 1 milyon 257 bin 110 üye ile CHP takip ederken, MHP'nin 479 bin 197, İYİ Parti'nin 368 bin 344, HDP'nin 40 bin 528 üyesi bulunuyor.

DP'nin 410 bin 898, Saadet Partisinin 211 bin 823, Büyük Birlik Partisinin 34 bin 263 üyesi bulunurken, yeni kurulan Gelecek Partisinin 27 bin 211, DEVA Partisinin 30 bin 88, Yeniden Refah Partisinin ise üye sayısı 120 bin 736 olarak duyuruldu.