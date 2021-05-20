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Kütahya'da feci kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı ölü var

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA’da 2 otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Kadir Özer (86), hayatını kaybetti.

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Kaza, Tavşanlı- Derecik yolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Özer'in kullandığı 43 UE 713 plakalı otomobil ile Hasan Ş. (35) yönetimindeki 43 U 9520 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özer, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadir Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. 

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