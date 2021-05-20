Kahramanmaraş'ta Huawei'nin açığını bulan gence bakın ne ödül verildi

"Güvenlik açığı bir Google sesli asistan sayesinde oluyordu" diyen Evkaya "Google sesli asistan normalde telefon kilidi açıldıktan sonra devreye giren bir sistem olmasına rağmen Huawei cihazlarda ‘touch id’ diye adlandırdığımız parmak izi ile giriş sistemini devre dışı bıraktı. Yani telefon parmak izi sitemindeyken verdiğim komut ile bir anda açıldı." ifadelerini kullandı.