Kahramanmaraş'ta Huawei'nin açığını bulan gence bakın ne ödül verildi
KAHRAMANMARAŞ'ta 19 yaşındaki lise mezunu Kaan Evkaya, teknoloji devi Huawei'nin cep telefonunda güvenlik açığını buldu.
Kahramanmaraş’ta yaşayan lise mezunu Kaan Evkaya, küçüklüğünden beri yazılım, dijital medya ve siber güvenlik alanlarında çalışma yaptı. Özel bir lisede eğitimini tamamlayan ve üniversiteye hazırlanan Evkaya, teknoloji devi Huawei’nin cep telefonunda güvenlik açığı buldu.
Durumu şirkete bildiren Evkaya, “Küçüklüğümden beri dijital medya, yazılım ve siber güvenlik ile ilgileniyorum. Birçok sertifika ve ödüllerim de mevcut. Son zamanlarda Huawei’de güvenlik açığı tespit ettim." diye konuştu.
"Güvenlik açığı bir Google sesli asistan sayesinde oluyordu" diyen Evkaya "Google sesli asistan normalde telefon kilidi açıldıktan sonra devreye giren bir sistem olmasına rağmen Huawei cihazlarda ‘touch id’ diye adlandırdığımız parmak izi ile giriş sistemini devre dışı bıraktı. Yani telefon parmak izi sitemindeyken verdiğim komut ile bir anda açıldı." ifadelerini kullandı.
Açığı ekiplere bildiren Evkaya "Annemi ara komutu ile bir anda telefon açıldı ve annemin arandığını fark ettim. Bu durumu daha sonra ‘bug bounty’ açık programları aracılığı ile şirketin yabancı ülkelerdeki siber güvenlik ekiplerine bildirdim. Siber güvenlik ekipleri, uzun süren bir sürecin ardından açığı değerlendirdiler tarafıma dönüş yaptılar." şeklinde konuştu.