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Kahramanmaraş'ta Huawei'nin açığını bulan gence bakın ne ödül verildi

İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta Huawei'nin açığını bulan gence bakın ne ödül verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta 19 yaşındaki lise mezunu Kaan Evkaya, teknoloji devi Huawei'nin cep telefonunda güvenlik açığını buldu.

Kahramanmaraş'ta Huawei'nin açığını bulan gence bakın ne ödül verildi

Kahramanmaraş’ta yaşayan lise mezunu Kaan Evkaya, küçüklüğünden beri yazılım, dijital medya ve siber güvenlik alanlarında çalışma yaptı. Özel bir lisede eğitimini tamamlayan ve üniversiteye hazırlanan Evkaya, teknoloji devi Huawei’nin cep telefonunda güvenlik açığı buldu.

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Kahramanmaraş'ta Huawei'nin açığını bulan gence bakın ne ödül verildi

Durumu şirkete bildiren Evkaya, “Küçüklüğümden beri dijital medya, yazılım ve siber güvenlik ile ilgileniyorum. Birçok sertifika ve ödüllerim de mevcut. Son zamanlarda Huawei’de güvenlik açığı tespit ettim." diye konuştu. 

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Kahramanmaraş'ta Huawei'nin açığını bulan gence bakın ne ödül verildi

"Güvenlik açığı bir Google sesli asistan sayesinde oluyordu" diyen Evkaya "Google sesli asistan normalde telefon kilidi açıldıktan sonra devreye giren bir sistem olmasına rağmen Huawei cihazlarda ‘touch id’ diye adlandırdığımız parmak izi ile giriş sistemini devre dışı bıraktı. Yani telefon parmak izi sitemindeyken verdiğim komut ile bir anda açıldı." ifadelerini kullandı. 

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Kahramanmaraş'ta Huawei'nin açığını bulan gence bakın ne ödül verildi

Açığı ekiplere bildiren Evkaya "Annemi ara komutu ile bir anda telefon açıldı ve annemin arandığını fark ettim. Bu durumu daha sonra ‘bug bounty’ açık programları aracılığı ile şirketin yabancı ülkelerdeki siber güvenlik ekiplerine bildirdim. Siber güvenlik ekipleri, uzun süren bir sürecin ardından açığı değerlendirdiler tarafıma dönüş yaptılar." şeklinde konuştu. 

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