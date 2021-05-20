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Süper Lig sevincini göremedi! Adana Demirsporlu yönetici Covid-19'a yenildi

TFF 1’inci Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan ve Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’un yöneticilerinden iş insanı Şentürk Çalık (55), yaklaşık 1 aydır mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü.

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TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs’ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi. Bu şampiyonluğun ardından mavi-lacivertli camiada ve kentte büyük sevinç hakim olurken şampiyonluk kutlamaları sırasında yoğun bakımda olan Adana Demirspor’un tecrübeli yöneticilerinden iş insanı Şentürk Çalık ise kulübünün başarısına şahit olamadı.

Yaklaşık 1 aydır koronavirüsle mücadele eden Çalık, bugün sabah saatlerinde yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çalık’ın ölüm haberi, Adana Demirspor camiasını ve spor severleri derinden etkilerken kulübün resmi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı.

Mesajda, “Bir süredir Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Covid-19 servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yöneticilerimizde Şentürk Çalık’ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyadaki son mesajı
Öte yandan merhum Şentürk Çalık’ın sosyal medya hesabından TFF 1’Lig’in 26’ncı haftasında Adana Demirspor’un İstanbulspor’u 2-0 yendiği maçın ardından yayınladığı mesaj yürek burktu. Mesajında galibiyeti kutlayan Çalık, “İşte böyle, emin adımlarla zirveye. Tebrikler şimşeğim” ifadeleri kullandığı görüldü.

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