Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden adaylığını açıkladı

Ali Koç, Fenerbahçe'nin haziran ayında yapacağı olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenledi. Ali Koç, basın toplantısının kısa süreceğini ve gazetecilerden soru almayacağını açıkladı. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

- Çocukken bir taraftar olan ben, en büyük sevdam olan kulübümüzde hizmet etmekteyim. 2006 yılında yönetim kurulu üyesi oldum, çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yöneticilik olarak şampiyonluk sevinci de tattık, son hafta kaçan şampiyonluklar da oldu. Hayattaki en büyük sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmekti. İyi günde de kötü günde de "İyi ki Fenerbahçeliyim" demekten vazgeçmedim. Çocuklarıma da aynı şeyleri öğretiyorum. Milyonlarla şampiyonluk sevinci yaşarken de, camiamızla omuz omuza hain terör örgütüyle mücadele ederken de 'İyi ki Fenerbahçeliyim' dedim.

''Yayıncı kuruluş çamura yatarak bir kez daha pazarlık yaptı''

- Bugün sizlerle şahsımla ilgili aldığım kararları açıklayacağım. Toplantımız uzun sürmeyecek, soru cevap olmayacak. Önümüzdeki hafta katılmak isteyen herkesin katılabileceği bir organizasyonda soru-cevap ortamı hazırlayacağız. Geçen Mart ayından beri olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Son derece zor bir süreç yaşadık. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez ve tekrar tribünlerimizi dolu görürüz. Özellikle taraftarımızdan mahrum kaldık. Pandemi sürecinde zaten zor olan işimiz daha da zorlaştı. Yayıncı kuruluş çamura yatarak bir kez daha pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı. Yayın gelirlerinden etkilendik.

''Gelecek sezonun en iddialı takımı olacağız''

- Futbolda istediğimiz, arzuladığımız noktalara gelemedik. Özellikle ilk iki seneye göre, bu sezon şampiyonluğu böyle kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Derinden yaralandık. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik bizi şampiyon yapar tahmini yapmıştım; bu tahmin aslında rakibimizin alacağı sonuçları göz önüne alarak yaptığımız bir tahminde. Biz kazanabilseydik tahminimiz doğru çıkacaktı.

''Teknik direktör ve diğer konuları en geç 1 Haziran'a kadar halletmiş olacağız''

- Yapılan yatırımlara ve ekilen tohumlara baktığımız zaman sezon içerisinde gösterdiğimiz performansla önümüzdeki sezon için ligin en iddialı takımı olacağımızı söyleyebilirim. Şimdiden kadromuz yüzde 70 hazır. Şu anki kadromuza yapacağımız birkaç takviyeyle gelecek sezonun en iddialı takımı olacağız. Teknik direktör ve diğer konuları en geç 1 Haziran'a kadar halletmiş olacağız.

‘Kuzu kuzu gelecekler’ tepkisi

- Birçok hatamız oldu, onlardan çok büyük dersler aldık. Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar; ne yazık ki TFF yönetiminin anlayışı, adaletsiz kararlar, ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor. Sezon başından bu yana hakem hatalarının standardının olmaması futbolu etkiliyor. TFF'de liyakat eksikliği giderilmeli, hakem kararlarında bir standart olmalı ve algı operasyonları soruşturulmalı. Yakın zamana kadar ‘Kuzu kuzu gelecekler’ dediler, gelinen nokta ortada. TFF ile ilgili olan düşüncelerim belli.

''Misliyle cevap verilecek''

- İyi takımı olanın değil, iyi ilişkisi olanın kazanması futbola zarar veriyor. Maalesef futbolumuzda başarıya giden her yol mübah görülüyor. Futbolda istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Onun için diğer sportif branşlardaki başarılar göz ardı ediliyor. Dünyayı değiştiremiyorsan kendi dünyanı değiştireceksin. Bundan sonra kendi dünyasını değiştiren bir yönetim göreceksiniz. Önümüzdeki sezondan itibaren bize karşı her yapılana misliyle cevap verilecek. Bugünden sonra çok farklı bir yönetim göreceksiniz.

''İkinci kez başkan olmaya karar verdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum''

- Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Ben Fenerbahçe'den almaya değil, vermeye geldim. Bizim başkaları gibi bir yüzümüz yok, bir tane yüzümüz var. Tenhada farklı değiliz. Tribünlere oynamıyoruz. Bazen deneyimler yetersiz kalıyor. Fenerbahçe'de başkanlığın ilk yılları zorlu geçmiştir, tarihte örnekleri vardır. Biz de ilk dönemimizde zorlandık. Planlarımızı hayata geçiremedik. Camiamız rahat olsun. Biz almamız gereken dersleri aldık. Sonsuza kadar kalma gayem yok. Uzun süre kalındığında neler yaşandığını da tecrübe ettik. Kulüplerde başkanlık dönemlerine sınırlama getirilmeli.

''Buyurun sandıkta karşılaşalım''

- 12-13 Haziran'da genel kurulumuzu yapacağız inşallah. İlk aday olduğumda her şeyi düzeltmek ve başarılı olmak için iki dönem gerekli demiştim. İlk dönemde başarıyı yakaladığımızı söyleyemeyiz. Buradan sosyal medyada, geleneksel medyada manipülasyon yapanlara sesleniyorum; buyurun sandıkta karşılaşalım. Yönetimi devraldığımızda eski yönetim devir teslim yapma nezaketini bile göstermedi. Fenerbahçe geleneklerinde devir teslim yapılır. Hiçbir şey söylemediler. Bir yönetici geldi. El sıkıştık ve gitti.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu; "Biz seçilseydik altyapı için düşündüğümüz Belçikalı antrenör şu an hala Çin’de çalışıyor. Ancak Ali Koç’un göreve getirdiği David Badia 2 senedir işsiz. Keşke altyapıda bizim projemizi kullansalardı..." demişti.

''Gelin aday olun''

- Aday olduğumda, Mayıs aylarında "Fenerbahçe şampiyon olsun ve adaylığımı geri çeksem" diye dua ettim. Ne olursa olsun, bu kulübün başarısını isterim. Ancak bunların amacı Fenerbahçe'nin başarısı değil. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, gelin aday olun. İyi sonuçlar alınırken ortada gözükmezler. İlk tökezlemede en önde bayraktarlık yaparlar. En çok onların sesi çıkar. Bunların amacı ne Fenerbahçe sevgisi ne de çubuklunun başarısıdır. Fenerbahçeliyseniz ne şartlarda olursa olsun bu kulübün başarısını istersiniz. FBTV, sosyal medya hesapları, tüm tesislerimiz başkan adayı olacak herkese açıktır. Adil bir rekabet ortamı sağlayacağımızdan, adınız gibi emin olabilirsiniz.

''Fenerbahçe için her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız''

- İşlerin kötü gittiği durumlarda da her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkürü borç bilirim. Onların desteği bize eşsiz bir umut kaynağı olmuştur. Mevlana'nın sözüyle bitirelim. "Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun". Fazlasıyla imtihana girdik. Fenerbahçe için her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Seçilirsek de bütün çektiğimiz çilelerin tam tersine yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alırız.