Tam kapanmaya rağmen kırmızı alarm veren 20 il... Kritik normalleşme kararı!
TÜRKİYE'de 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşme süreci başladı. 1 Haziran sonrası yeni normalleşme adımları atılması bekleniyor ancak Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 20 ilde alarm zilleri çalıyor. Veriler bölgesel normalleşme adımlarının atılıp atılmayacağı sorusunu akıllara getirdi. İşte son dakika koronavirüs gelişmesinin tüm detayları...
Türkiye’de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi geçen pazartesi itibarıyla sona erdi. Kısıtlamaların bir bölümü hafifletilerek “kademeli normalleşme” adı verilen döneme geçildi.
Sağlık Bakanlığı da önceki gün 8-14 Mayıs haftasına ait 100 bin kişiye düşen haftalık vaka tablosunu yayımladı. İllerdeki tam kapanma öncesi ve kapanma dönemi vaka durumunu gözler önüne seren son veriler dikkat çekiyor.
Verilere göre, 24-30 Nisan haftasında Türkiye’deki 50 ilin haftalık vaka sayısı binin üzerinde seyrederken, 17 günlük kapanma dönemini de içine alan 8-14 Mayıs haftasında sadece 20 ilin haftalık vaka sayısı 1000 bandını aştı.
61 ilde ise haftalık vaka sayısı 1000’in altında gerçekleşti. 24-30 Nisan döneminde İstanbul’da, 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 532.02 kişiye, haftalık vaka sayısı ise 82 bin 263 olarak kayıtlara geçmişti.