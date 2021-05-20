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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan AP’nin ‘Ülkücü Hareket’ çağrısına sert tepki

İhlas Haber Ajansı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Avrupa Parlementosu’nun ‘Ülkücü Hareket’in yakından izlenmesi çağrısını kınadı.

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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ve üye ülkelere Ülkücü Hareketi AB terör örgütleri listesine ekleme ihtimalini araştırma, derneklerini yasaklama ve faaliyetlerini yakından izleme çağrısı’nın onaylandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

“Avrupa Parlamentosu’nu ikiyüzlülüklerini ve Türk düşmanlıklarını gösteren bu kararından dolayı kınıyorum. Kendilerine yakışanı yapmışlar. Bununla birlikte Avrupa’nın dört bir köşesindeki Ülkü Ocaklarımızın faaliyetlerini 'yakından izleme' çağrısına biz de destek vermekteyiz. Umuyoruz ki bu 'yakından izleme' vesilesi ile Türk milliyetçiliğinin demokrasiye ve dinî özgürlüklere verdiği değeri kavrayıp kendi geçmişlerinde kara bir leke olan ve her geçen gün Avrupa’nın farklı noktalarında hortlayan ırkçılığı reddedip Müslüman düşmanlığına bir son verirler.”

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