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Kavgada dehşet saçtı! Sakarya'da yüzünden ve kolundan bıçakladı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da tartışma yaşadığı kişiyi yüzü ve kolundan bıçaklayarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Polis şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. ile H.M. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında şüpheli M.T., tartıştığı H.M.’yi yüzü ve kolundan bıçaklayarak yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralı H.M., olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalesi gerçekleştirildi. Yaralı buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, çevredeki bazı vatandaşlar, bölgeye gelerek olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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