Eski Nissan Üst Yöneticisi, şirkete yaklaşık 5 milyon avro geri ödeyecek

Amsterdam Bölge Mahkemesi, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi ve eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Yönetim Kurulu Başkanı da olan Carlos Ghosn'un, şirketten aldığı 5 milyon avroluk maaşı geri ödemesine hükmetti.

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Amsterdam Bölge Mahkemesi, Carlos Ghosn'un şirketin Hollanda merkezli iştiraklerinden birine açtığı 15 milyon avro tazminat talepli "haksız işten çıkarılma" davasında kararını açıkladı.

Ghosn, Lübnan'da olduğu için davaya katılamazken, avukatı Roeland de Mol, Amsterdam’daki duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, Carlos Ghosn'un tazminat talebini reddederken, Carlos Ghosn ile şirket arasındaki iş akdinin Nisan 2018 itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Kararda, Ghosn'un, iş akdinin sona erdiği ve Nisan 2018'den sonra Ghosn'a yapılan ödemeler için Yönetim Kurulu'nun onayının olmadığı gerekçesiyle bu tarihten Kasım 2018'e kadar aldığı maaşları geri ödemesine hükmedildi.

Ghosn'un 8 ay boyunca aldığı maaş ve diğer hak edişlerin toplam 4 milyon 978 bin 780 avro olduğu kaydedildi.

Yargılama giderleri ve faizlerle birlikte Ghosn'un şirkete ödeyeceği rakam 5 milyon avroyu geçiyor.

Ghost, Nissan-Mitsubishi ortaklığının Hollanda'da iştiraki sayesinde Amsterdam’daki bağlı şirket aleyhine dava açma hakkı elde etmişti.

Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Ghosn'un görevine, 22 Kasım 2018'de son vermişti.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanmıştı.

İstanbul'daki soruşturma

Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, bir şirket yöneticisi ve 2 pilota "göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.