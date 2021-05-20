Hindistan'da, korona yüzünden 'Kara mantar' vakaları arttı! 90 kişi öldü: İlaçlar tükeniyor

Covid-19 cephesinde sarsılan Hindistan, bu kez başka mücadeleyle baş başa kaldı. Ülkede koronavirüs nedeniyle 'kara mantar' olarak bilinen mukormikoz vakaları da artmaya başladı. Hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar ise tükenme noktasına gelirken, 'kara mantar' nedeniyle can kayıpları görülmeye başladı.

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Son dönemde Kovid-19 kasırgasının çok sert estiği, rekor üstüne rekor vaka bildiren Hindistan, bir yandan da koronavirüsün tetiklediği ölümcül siyah mantar hastalığıyla baş etmeye çalışıyor.

Sağlık kuruluşları açıkladı: Stoklar tükeniyor

Ülkedeki sağlık kuruluşları 'siyah mantar' olarak bilinen göz hastalığı 'mukormikoz' tedavisinde kullanılan Amfoterisin B ilacı stoklarının tükenmek üzere olduğu uyarısı yaptı.

Günde ortalama 100 yeni vaka

Üst düzey bir devlet sağlık görevlisi olan Dr. Tatyarao Lahane, CNN'e yaptığı açıklamada, "Siyah mantar vakalarının beklenmedik şekilde aniden artması ilaç kıtlığına yol açtı. Artık günde ortalama 100 yeni vaka görülüyor" dedi.

En yüksek vakalar 4 bölgede

Sağlık Bakanlığı ise ülkede 200 siyah mantar vakası görüldüğünü, en yüksek vakaların Haryana, Telangana, Mumbai ve Maharashtra'da olduğunu bildirdi.

Maharashtra'nın kuzeyindeki Gujarat'ta Yüksek Mahkeme, bir uyarı yayımlayarak, ilaç sıkıntısı ile birlikte tedavi masraflarının maliyetinin de devlet tarafından dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Uyarının ardından Gujarat eyalet yönetimi 100 bin Antifungal B siparişi verdiklerini duyurdu.

90 kişi öldü

Hastalığın en fazla görüldüğü eyaletlerden olan Maharashtra'nın Sağlık Bakanı Rajesh Tope, şu anda en az 800 kişinin siyah mantar hastalığı nedeniyle hastanede tedavi olduğunu belirterek en az 90 kişinin ise hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan Kimyasallar ve Gübreler Bakanlığı, yurt içinde üretilen ilaca yönelik talepte ani bir artış olduğunu belirterek, "Hükümet, ihtiyacı olan hastalara bu ilacı sağlamak için mümkün olan ve gerekli tüm çabaları göstermeye kararlıdır. Eksikliğin en erken çözülmesi bekleniyor" açıklaması yaptı.

Siyah mantar hastalığının, mukormisetler adı verilen bir grup küf sebebiyle meydana geldiği belirtilirken özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilediği bildirildi.