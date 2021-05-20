Nevşehir'in aradığı kayıp yaşlı adam! Kaza yapıp traktörle şarampole yuvarlanmış

NEVŞEHİR'de dün traktörle dışarı çıkarak ayrıldığı evine geri dönmeyen 90 yaşındaki yaşlı adamın, kaza yaparak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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Ürgüp ilçesinde dün sabah saatlerinde evinin önünde bulunan traktöre binerek ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy’u arama çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşıldı.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinden beri aranan yaşlı adamın cansız bedeni ilçeye bağlı Çökek köyünde jandarma ekipleri gönüllüler tarafından bulundu.

Traktör ile kaza yapan yaşlı adamın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, jandarma tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı.