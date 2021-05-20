İran ve ABD nükleer anlaşmaya vardı! Ruhani: Yaptırımlar kalkıyor

Viyana'da nükleer anlaşmaya dönmek için görüşen ABD ve İran yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar kalkıyor" dedi.

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Viyana'da nükleer anlaşmaya dönmek için görüşen ABD ve İran yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar kalkıyor" dedi.

Ruhani Viyana'da ana yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinde ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığını, bazı detaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Ruhani İran ile 4+1 ve ABD arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Viyana'daki görüşmelerde karşı tarafın yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu aktaran Ruhani, "Bazı küçük detaylarla ilgili konuşuyoruz. Petrol, petrokimya, gemicilik, sigorta, merkez bankası ve tüm bankalarla ilgili yaptırımları kaldırmayı kabul ettiler ve bu iş tamam. Temel ve büyük adımı attık ve ana anlaşma sağlandı. Bazı konularla ilgili konuşmaya devam ediyoruz nihai bir anlaşmaya varmak için." ifadelerini kullandı.