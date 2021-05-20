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Adıyaman'da vakalar artıyor! 10 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ADIYAMAN Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 10 evde karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.

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 Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre farklı mahallelerdeki 10 ev karantinaya alındı.

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