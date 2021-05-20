Antalya'da ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu

ANTALYA'nın Demre ilçesi sahiline, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki Akdeniz foku ölüsü vurdu. Fokun iç kanama sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

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Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı'na yapılan ihbarda Demre sahilindeki Kumlu İskele mevkiinde kıyıda ölü bir Akdeniz foku olduğu belirtildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Demre Belediyesi'nde görev yapan veteriner hekim Dilek Bolat ve veteriner teknisyeni Ömer Kocagöz yönlendirildi. Ölü Akdeniz foku, Sahil Güvenlik Botu'na bağlanarak Çayağzı Limanı'na getirildi. Burada Demre sahillerinde caretta caretta deniz kaplumbağalarını koruma ve izleme çalışması yürüten Likya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği bünyesinde görev yapan yerli ve yabancı öğrenciler, Akdeniz foku üzerine inceleme yaptı. Öğrenciler bu konuda çalışmalar yapan Cem Orkun Kıraç'a, Akdeniz foku hakkında bilgi verdi ve ölçülerini alarak gönderdi.

3 yaşında olduğu tahmin edilen Akdeniz fokunun 2 metre 9 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğu belirlendi. Demre kıyılarında daha önce görüntülenenlerden biri olduğu düşünülen Akdeniz foku alınan numunenin ardından Demre Belediyesi ekipleri tarafından uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.

Veteriner hekim Dilek Bolat, "Nesli tükenmekte olan bir fok balığımızı ölü olarak bulduk. Kendisinin dışarından darbe almış bir açık yarası yok. Fakat iç kanaması mevcut. Bunun da sebebinin yediği bir balon balığı veya denizden aldığı herhangi bir plastik kaynaklı olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız başlamıştır; ölüm nedenini bulma amaçlı" dedi.