Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar
ANTALYA'da, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 67, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı sahilini doldurdu.
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17 günlük tam kapanmanın ardından en yoğun günlerinden birini yaşayan Konyaaltı Sahili, yaz günlerini aratmadı.
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Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.
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Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.
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