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Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

ANTALYA'da, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı.

Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 67, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı sahilini doldurdu. 

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Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

17 günlük tam kapanmanın ardından en yoğun günlerinden birini yaşayan Konyaaltı Sahili, yaz günlerini aratmadı. 

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Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. 

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Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. 

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