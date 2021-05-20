Yemek yapan annesine yardım etmek isteyen kız çocuğu İsrail saldırısında öldü

İşgalci İsrail ordusunun dün gece Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki saldırısında 12 yaşındaki kız çocuğu Dima Assaleya hayatını kaybetti. Küçük kız, yemek yapan annesine yardım etmek istediği sırada bombanın hedefi oldu. Annenin 'kızımın suçu neydi?' feryatları ise yürekleri dağladı.

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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimleri, sağlık merkezlerinin ardından bölgedeki Cibaliye Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı. Dün gece gerçekleştirilen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında yer alan 12 yaşındaki Dima Assaleya'nın babaannesinin feryadı yürekleri dağladı.

Elinde kase ile öldü

Dima'nın büyükannesi, "Elinde bir kase taşıyordu, yemek yapan annesine yardım etmek istemişti. Onun suçu neydi?" ifadelerini kullandı.

"Arap ülkeleri nerede?"

İsrail saldırısında torunu Assaleya'yı kaybeden yaşlı kadın, İsrail zulmünü lanetleyerek, " Çocuklarımızın yaşadığı adaletsizliği, öldürülen çocukları ve yıkılan evleri nasıl bombaladıklarını görmek için Arap ülkeleri nerede? Arap hükümetleri ve halkları nerede? Ateşkes istemiyoruz. Direnişin bu suçlara karşılık vermesini istiyoruz. Bu masum çocuğun hakkını istiyoruz. Direnişin İsrail’e füze fırlatmasını istiyoruz. Bu çocuk masum ve hiçbir günahı yoktu. İsrail ile ateşkes istemiyoruz; hepimiz şehidiz. Oğlum hedef alındı ve öldürüldü. İsrail'e karşı savaşımızda Allah'a bağlıyız ve güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Ölmeden bir gün önce kaçmak için çanta getirmiş

Saldırıdan bir gün önce kızının bombardımandan kaçmak için çanta aldığını ifade eden anne Assaleya, “Kızım şehit olacağını hissetti. Saldırıdan bir gün önce bu getirdiği çantası bana getirerek, anne bombalardan korkuyorum. Bu çanta ile birlikte okula kaçarız dedi bana.Benim kızımın suçu neydi?" diyerek, gözyaşlarına boğuldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan 12 yaşındaki Dima Assaleya için El-Andounisi Hastanesi önünde cenaze namazı kılındı.