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Almanya Başbakanı Angela Merkel'den İsrail'a tam destek! Meşru müdafaa hakkıymış

İSRAİL'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına zulmü sürerken Almanya Başbakanı Angela Merkel'den skandal bir açıklama geldi. Merkel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını meşru müdafaa olarak nitelendirdi. Öte yandan İsrail'e çalışma ziyareti düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını ifade etmek için İsrail'e geldiğini ifade ederek, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları "İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" diyerek savundu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ifade ederek, sürdürülebilir bir ateşkes üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.

Merkel, "İsrail'in meşru müdafaa hakkının yanındayız bu yüzden kitlesel eylemlerini savunuyoruz. Ama öte yandan bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için diplomatik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Hamas olmadan ateşkes olmaz''
"Afganistan’da Taliban ile görüşmeler yapıldı. Hamas ile de bir şekilde konuşulmasını destekler misiniz?" sorusuna cevap veren Merkel, Hamas ile dolaylı temasların olması gerektiğini ifade etti.

Mısır’ın ve başka Arap ülkelerinin Hamas ile konuştuklarını aktaran Merkel, "Hamas ile hiçbir temas olmadan bu (çözüm) olmaz. Bunu her zaman doğrudan yapmak gerekmez ancak elbette Hamas’ın belli bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü Hamas olmadan ateşkes olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Almanya'nın anti-semitizim karşı sıfır tolerans politikası olduğunu ekledi.

Maas'tan skandal açıklama
İsrail'e bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tel Aviv'de İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını ifade etmek için İsrail'e geldiğini ifade eden Maas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları "İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" diyerek savundu.

Maas, "İsrail, Gazze Şeridi'nden gelecek kabul edilemez saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Bizim için İsrail'in güvenliği ve Almanya'daki tüm Yahudilerin güvenliği tartışılamaz bir konudur. Bu konuda İsrail buna her zaman güvenebilir" diye konuştu.

"Bölgede İsrail'i imha etmekle tehdit eden devletler ve gruplar olduğu sürece İsrail hükümeti ülkeyi ve halkını koruyabilmelidir" diyen Maas, "Almanya gelecekte de buna katkıda bulunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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