Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e destek: Seçimden korkma Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'de karşılaştığı çirkin saldırıya sessiz kalmadı. Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım'a Rize'de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan! #HemenSeçim" ifadelerine yer verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesini ziyaret etti. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada bazı vatandaşlarla İYİ Parti’li heyet arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere’den ayrıldı.

''Megri megriyi ben mi söyledim?''

Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile iş birliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?" dedi." Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz. Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttun? Hadi oradan" diyerek tepki gösterdi.

'Seçimden korkma Erdoğan'

Rize'de yaşanan olaylarla ilgili Meral Akşener'e destek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Meral Hanım'a Rize'de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan! #HemenSeçim" ifadelerine yer verdi.